Wat een waaghals..!!

Was bij ons een show met vliegtuigen..dat was gisteren,zijn niet wezen kijken want het was zo druk..nu waren er vandaag nog wat vliegtuigen gebleven want ze komen zowat uit alle landen,dus wij waren wezen fietsen en waren net op weg om naar huis te fietsen zagen wij twee vliegtuigjes en daar stond iemand op,wij even naar het vliegveld,stonden daar en daar lande er net èèn..dus foto`s genomen zag het pas toen wij thuis waren dat er een vrouw op stond..moet je ook maar durven ik doe ze het niet na..!!







Li@*