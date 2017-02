Witte Wereld..!!







Het was wit toen wij vanmorgen wakker werden

Was weer even geleden,maar het leveren wel mooie al dan witte plaatjes op,heb er een paar gemaakt dicht bij huis,al is het wel triest en donker weer buiten,het is altijd wel wat met het weer,maar ja moeten het er maar mee doen!



Maar als je erdoor moet is dat weer iets minder,maar blijven maar lekker knus binnen,nu begint het weer te sneeuwen hier,dus zijn wij er nog niet vanaf...



Li@*