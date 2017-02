Net geen Wereldkampioen!!!

Net geen Wereldkampioen dit jaar met onze vogels,anders was dit drie keer op een rij geweest,maar wel zilver dus tweede op de Wereldshow in Spanje in de plaats Almeria,zijn hier uiteraard ook heel blij mee,en met èèn punt verschil hadden wij ook haast brons gehad,maar als je uit 26000 vogels een zilver mee naar huis brengt is toch geweldig,volgend jaar is het in Italiè,dus wij zijn weer begonnen met de kweek,hoop dat wij weer mooie kweken om de wereldshow in Italiè te mogen mee te doen!!







Li@*