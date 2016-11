Toch gevonden..!!







Toch wat paddenstoelen gevonden in het bos

Met veel zoeken en goed opletten zag ik ze staan,het is zoeken naar een speld in de hooiberg van het jaar naar paddenstoelen

Ik heb dit nog niet meegemaakt,ben er andere jaren altijd wel tegengekomen in het bos,volgens mij worden ze zeldzaam!!!!

Li@*