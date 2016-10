Wat een jong spul..!!

Kwamen gisteren toevallig voorbij Hellegatsplaten altijd even stoppen om te kijken of wij de dieren zien lopen,de koeien zagen wij niet,maar de paarden zagen wij wel,wat liepen er veel veulens bij,volgens mij is het daar wel een goed jaar geweest zoveel jong spul liep er rond!







Li@*