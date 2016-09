"Maisveld"

Bij deze mais wordt het hoog tijd dat hij eraf gaat,nou is hij hier overal eraf behalve hier,deze blok is altijd het laatst,dit paadje wordt veel gebruikt als wandel of fietspaadje,je snijdt er een heel stuk mee af om naar het dorp te gaan,en je bent ook zo weer in het bos,hier loop ik ook altijd langs als ik met Pancho wandel!



Li@*